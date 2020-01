INTER D'AMBROSIO INFORTUNIO CONTE / Il cammino dell'Inter in Serie A riprenderà lunedì sera al San Paolo contro il Napoli in una sfida sulla carta ostica a dispetto della posizione di classifica degli azzurri. Le vacanze natalizie però non hanno portato grandi notizie per Antonio Conte che deve fare ancora una volta i conti con i problemi fisici dei suoi calciatori.

Nuova tegola in difesa con il KO di Daniloevidenziato dal comunicato ufficiale del club. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Inter e Juventus, Aubameyang svela il suo futuro

Inter, D'Ambrosio KO: altro problema per Conte

L'Inter ha sottolineato le condizioni di D'Ambrosio con una breve nota: "Nella mattinata di oggi Danilo D’Ambrosio è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica al retto femorale della gamba destra dopo un problema avuto in allenamento nei giorni scorsi. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare, il giocatore verrà rivalutato nella prossima settimana".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Napoli-Inter, altra tegola per Gattuso: comunicato UFFICIALE

Calciomercato Inter, per Marotta concorrenza spietata: anche Premier e Bundes sul talento