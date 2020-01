GENOA DESTRO BOLOGNA / Affare fatto o quasi: il Genoa di Davide Nicola, chiamato a salvare i rossoblù attualmente ultimi in classifica, è pronto ad accogliere un nuovo attaccante. Il nome è quello di Mattia Destro, in uscita dal Bologna: affare ormai prossimo alla conclusione con l'incontro avvenuto oggi, come raccontato da 'Sky', che ha avuto un esito positivo.

Affare impostato sulla formula del prestito secco fino a giugno quando scadrà il contratto che lega l'attaccante exagli emiliani.

Per Destro si tratta di un ritorno in Liguria: l'attaccante, 28 anni, ha vestito la maglia del Grifone nel 2010-2011 collezionando 16 presenze e segnando tre reti. In stagione, il calciatore non ha avuto molto spazio: cinque gli spezzoni di gara in campionato e nessun gol all'attivo. Per lui ora è in arrivo una nuova avventura: accordo ormai ad un passo con Destro che potrebbe sostenere le visite mediche entro venerdì.