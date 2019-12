Calciomercato Inter, passi avanti per Kulusevski: ecco cosa manca

CALCIOMERCATO INTER KULUSEVSKI / L’Inter ha scelto l’uomo per il futuro del suo centrocampo: Dejan Kulusevski. Il club nerazzurro ha iniziato da settimane la trattativa con l’Atalanta, che ha ricevuto contatti e proposte da mezza Europa. Recentemente, pero, il ds Marino ha augurato al calciatore di “proseguire la sua carriera in Italia”, aprendo di fatto all’ipotesi interista.

Calciomercato Inter, pericolo dalla Premier per Kulusevski

Secondo l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, negli ultimi incontri tra le due dirigenze sono stati fatti “dei passi avanti” per la chiusura dell’affare.

La differenza che separa domanda e offerta è di appena cinque milioni (40 contro 35): non è un gap incolmabile, anche se qualche ostacolo resta.

Il rischio, infatti, è l’inserimento di altri club: il Manchester United continua a seguire Kulusevski e non sarebbe un problema superare l’offerta dell’Inter, ma a condizione di chiudere l’operazione in estate. L’Atalanta, invece, ha deciso di cedere il calciatore nel mercato invernale, lasciandolo in prestito al Parma, e questo lascia i milanesi in pole. Per l’accordo finale, serve un altro piccolo sforzo.

