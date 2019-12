CALCIOMERCATO NAPOLI GHOULAM MARSIGLIA / Valutazioni in coso da parte del Napoli su entrate e uscite per gennaio: Gattuso dovrebbe avere un centrocampista in più da schierare al centro nel 4-3-3 voluto dall'ex allenatore del Milan.

Le riflessioni riguardano invece il terzino sinistro e le uscite, con le due cose che potrebbero anche essere strettamente legate:potrebbe, infatti, lasciare la società azzurra e contatti in corso ci sono con il

LEGGI ANCHE ---> Napoli, summit De Laurentiis-Gattuso: decisi due acquisti e una cessione

Calciomercato Napoli, per Ghoulam al Marsiglia ostacolo ingaggio

A confermare l'interesse per il terzino algerino da parte della società della Ligue 1 è 'le10sport.com' secondo cui si lavora al prestito fino al termine della stagione del calciatore. Una trattativa però che deve superare un ostacolo non di poco conto: l'ingaggio del 28enne, troppo alto per il Marsiglia. Così l'affare potrebbe andare in porto soltanto nel caso in cui il Napoli si faccia carico di una parte dello stesso, ipotesi al momento non presa in considerazione dai partenopei. Ghoulam, che Gattuso vuole vedere ora che ha recuperato dall'infortunio prima di dare il via libera alla sua cessione, pace anche al Lione. In caso di addio per i campani c'è l'ipotesi Kolasinac.

POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Calciomercato Inter, il Napoli tenta la beffa | De Laurentiis su Kulusevski

Napoli, non solo Torreira: altri quattro registi nel mirino