CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA ZIDANE REAL MADRID / Paul Pogba resta il sogno della Juventus. Il club bianconero spera in un ritorno del centrocampista francese a Torino. Il futuro del giocatore transalpino al Manchester United appare piuttosto in bilico, nonostante le recenti parole di Mino Raiola, che ha sottolineato come il giocatore vorrebbe vincere restando a Manchester.

La Juventus, ma anche il, non mollano però la presa e lavorano per tentare di riuscire a realizzare il grande colpo.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Juventus, futuro Pogba: l'annuncio di Solskjaer

Calciomercato Juventus, incontro in vista per Pogba

Il club bianconero starebbe pensando di imbastire una trattativa con il Manchester United che coinvolga anche Emre Can: un colpo che sarebbe possibile già a gennaio. Dalla Francia però sottolineano come il Real Madrid non stia perdendo tempo. Secondo 'Le 10 Sport' nei prossimi giorni è infatti previsto un incontro speciale: a colloquio ci saranno l'agente di Zinedine Zidane, Alain Migliaccio e la dirigenza del Manchester United. L'allenatore transalpino è l'uomo che più vorrebbe Pogba al Real Madrid e il centrocampista di origini guineane sarà proprio l'oggetto di discussione dell'incontro stesso. Un primo passo per capire la fattibilità dell'affare.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Mandzukic-Qatar | Nubi nere all'orizzonte

Calciomercato Juventus, non solo Rabiot: doppio assalto in Serie A

Calciomercato Juventus, 'ostracismo' de Ligt? "Se fosse venuto al Barcellona..."