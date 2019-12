INTER WANDA NARA LUKAKU ICARDI / Wanda Nara è tornata a parlare del futuro di Icardi, ma non solo. Nel corso di "Tiki Taka", la moglie e agente dell'attaccante del PSG ha mandato una frecciata a Romelu Lukaku, reduce dalla doppietta in campionato contro il Genoa: "Sarebbe bello vedere Lukaku anche nelle partite importanti. In Champions non ha segnato e ora la vedrà dalla tv. L'ultimo numero 9 (Icardi, ndr) ha fatto 150 gol con i nerazzurri. Si cambia giudizio di settimana in settimana: dopo la Champions, Lukaku era stato criticato mentre ora viene elogiato come un fenomeno".

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, all-in su Vidal.

Inter, Wanda Nara esalta Conte

L'elogio della showgirl è invece per Antonio Conte, indicato come il grande artefice della nuova Inter: "Il vero valore aggiunto dell'Inter è Conte, lui fa realmente la differenza. Ha giocato solo tre volte con il centrocampo titolare che ha chiesto all'inizio della stagione". Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Cagliari, l'annuncio di Giulini sul futuro di Nainggolan: "Ho fatto un favore all'Inter"

Calciomercato, porte girevoli a gennaio: Eriksen e Vidal guidano l'effetto domino