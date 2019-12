Sassuolo-Napoli 1-2: autogol Obiang allo scadere, Gattuso esulta!

SASSUOLO NAPOLI SERIE A / Il Napoli vince allo scadere grazie ad un autogol di Obiang. Dopo la sconfitta contro il Parma al San Paolo, è arrivato il successo in rimonta contro il Sassuolo. A Reggio Emilia, gli azzurri di Gennaro Gattuso sono andati sotto, nel match valevole per la 17a giornata di Serie A, per un gol di Traore al 29esimo del primo tempo.

La svolta nella ripresa con la rete diche ristabilisce la parità; poi gli azzurri ci provano fino alla fine: il tiro di Callejon si schianta contro la traversa e nei secondi finali, come detto, la decide un autogol di Obiang, che nel tentativo di anticipare Elas batte il proprio portiere, facendo esultare Gattuso per la prima vittoria sulla panchina del

Sassuolo-Napoli 1-2: 29' Traore, 57' Allan(N), 94' Elmas(N)

CLASSIFICA SERIE A: Inter 42, Juventus 42, Lazio* 36, Roma 35, Atalanta 31, Cagliari 29, Parma 25, Napoli 24, Bologna 22, Milan 21, Torino 21, Sassuolo 19, Verona* 19, Udinese 18, Fiorentina 17, Lecce 15, Sampdoria 15, Brescia 14, Spal 12, Genoa 11

*Una partita in meno

