Calciomercato Inter, la rivelazione di Gasperini sul futuro di Kulusevski

CALCIOMERCATO INTER KULUSEVSKI GASPERINI / Nel corso della sua intervista ai microfoni di ‘DAZN’ dopo la vittoria sul Milan, il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato del futuro di Dejan Kulusevski, da tempo nel mirino dell’Inter: “Lui per ora resta un giocatore dell’Atalanta che sta facendo cose straordinarie.

Già a 16 anni si allenava con noi ed aveva doti straordinarie dal punto di vista atletico e tecnico”.

Calciomercato, Gasperini su Kulusevski: "Vi spiego perché è andato in prestito"

L’allenatore non ha escluso un futuro a Bergamo per il talentuoso classe 2000, spiegando così i motivi che hanno portato la società a cederlo in prestito al Parm: “Tenercelo? Dovreste chiederlo a Percassi. Nel suo ruolo c’erano Gomez, Ilicic, Malynosvski… Aveva bisogno di giocare. Il presidente non cambia strategie facilmente, ma sono contento così: non vorrei rose troppo ampie, che col tempo creano solo problemi”.

