PAGELLE ATALANTA MILAN / Atalanta travolgente. I bergamaschi battono il Milan con un pesantissimo 5-0. Che spettacolo Ilicic-Gomez-Pasalic. Tra i rossoneri non si salva proprio nessuno. Ecco i voti:

ATALANTA

Gollini 6 - Praticamente inoperoso per tutta la partita, non sporca mai i guanti

Toloi 6,5 - Vita facile per il brasiliano, che non ha problemi con Calhanoglu

Palomino 6,5 - Tiene a bada prima Leao, poi Piatek senza faticare

Djimsiti 6,5 - Partita attenta dell'ex Benevento, che non soffre mai gli avversari

Castagne 6,5 - Spinge tanto il terzino belga, solo Calabria e Donnarumma gli negano la gioia del gol

De Roon 6,5 - L'olandese è l'uomo di rottura di Gasperini, impossibile fare a meno della sua grinta

Pasalic 7,5 - Crescita costante del croato. Colpisce la traversa poi gol del 2-0 e assist per Ilicic

Gosens 7 - E' un treno sulla fascia, dal suo sinistro nasce il 2-0 di Pasalic. Dall'88 Hateboer s.v.

Gomez 7,5 - Un gol dei suoi che sblocca il match, poi tante belle giocate da vero numero 10. Dal 87' Freuler s.v

Malinovskyi 6,5 - La sua classe a servizio della squadra, non timbra il cartellino ma è uno spettacolo da vedere

Ilicic 8 - Ci prova ben due volte prima di trafiggere Donnarumma con il suo magico piede. Doppietta d'autore - Dall'80' Muriel 7 gli bastano pochi minuti per partecipare alla festa atalantina

All.: Gasperini 8 - Che spettacolo la sua Atalanta, chiude l'anno come meglio non poteva

MILAN

Donnarumma 6 - Dice no a Ilicic per ben due volte, incolpevole nei primi 4 gol subiti. Ci mette ancora i guantoni, salvando su Castagne nel finale ma sbaglia l'uscita su Muriel.

Conti 5 - Si fa saltare troppo facilmente da Gomez, spinge poco tra i fischi di Bergamo

Musacchio 4 - Non aiuta Conti come vorrebbe Pioli, affonda con il resto della squadra e nel finale si fa bruciare da Muriel in velocità.

Romagnoli 4,5 - Questa volta non si salva nemmeno il capitano.

Troppo fragile la linea difensiva da lui guidataRodríguez 6 - Un ritorno amaro per lo svizzero, fuori per infortunio dopo 45 minuti. Non è Theo Hernandez e si vede, spinge poco ma è attento dietro. Dal 45' Calabria 4,5 - Più spaesato del solito a sinistra, prova a spingere ma con il piede invertito non è facileKessie 4 - Altra prova disastrosa dell'ivoriano, sbaglia appoggi semplici e non incide, come dovrebbe, con la sua fisicitàBennacer 5,5 - Nonostante il risultato, meglio in fase difensiva che in regia. E' il meno responsabile del tracollo rossoneroBonaventura 5 - Non incide come nelle scorse partite, imbavagliato bene dai centrocampisti avversari. Dal 61' Piatek 5 Non riesce a dare l'apporto sperato, si perde tra le maglia atalantineSuso 4,5 - Non si accende mai, dal suo sinistro non nascono azioni da gol. Nel 4° gol non chiude Ilicic come dovrebbeLeao 5 - Servito male dai compagni, non riesce ad incidere come avrebbe sperato PioliCalhanoglu 4,5 - Affonda come il resto della squadra: nullo in fase offensiva.All.: Pioli 4,5 - Senza Theo Hernandez, il Milan è davvero poca cosa. Inspiegabile l'utilizzo di Kessie, ancora spaesato

La Penna 6 - Partita facile per l'arbitro, gestisce bene i cartellini

TABELLINO

Atalanta-Milan 5-0

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Pašalić, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Iličić. A disp.: Sportiello, Rossi, Ibanez, Masiello, Freuler, Hateboer, Muriel, Barrow. All.: Gasperini

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Leão, Çalhanoğlu. A disp.: Reina, A. Donnarumma, Calabria, Caldara, Gabbia, Biglia, Krunić, Brescianini, Borini, Castillejo, Piątek, Rebić. All.: Pioli

Arbitro: Federico La Penna di Roma

Ammoniti: 36' Musacchio(M), 44' Suso(M), 46' Castagne(A), 55' De Roon(A), 71' Romagnoli(M), 77' Kessie(M)

Espulsi:

GOL: 10' Gomez(A), 60' Pasalic(A), 63' e 72' Ilicic (A), 83' Muriel