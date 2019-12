Inter, futuro De Paul: le dichiarazioni di Gotti

CALCIOMERCATO INTER DE PAUL GOTTI UDINESE / Udinese vittoriosa contro il Cagliari anche grazie a De Paul, autore di un gran gol. Prestazione notevole dell'argentino sempre più nel mirino dell'Inter. Sul suo futuro, il tecnico friulano Gotti ha sentenziato, senza sbilanciarsi troppo: "Non so dire che cosa succederà sul mercato, di sicuro ha fatto un gran gol.

Oggi per 70 minuti ho visto un'ottima Udinese, quando riusciamo a giocare come vogliamo esprimiamo buona cifra tecnica, poi c'è stata un po' di paura di vincere. Dobbiamo fare un passo per volta, questa squadra non si costruisce in un giorno, ci serve autostima".

