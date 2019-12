MILAN JUVENTUS HAALAND SOLSKJAER / Erling Haaland fa impazzire le big d'Europa. Alla corsa per il giovanissimo bomber norvegese si è unito anche il Milan, con il 'Diavolo' sulle tracce del classe 2000 dopo Juventus, Napoli e Inter in Serie A. Il centravanti del Salisburgo fa gola e parecchio soprattutto in Premier League, tra cui spicca l'interessamento del Manchester United.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, irrompe il Milan su Haaland: c'è l'offerta

Calciomercato, Solskjaer corteggia Haaland: "Piace al Manchester United"

Ole Gunnar Solskjaer, connazionale di Haaland, strizza l'occhio al baby attaccante: "Mi piace, noi allo United cerchiamo sempre giocatori bravi.

È cresciuto molto: adesso deve continuare il suo percorso dove meglio crede - ha sottolineato il tecnico a 'Viasport' - Non ho bisogno di parlarne tanto, noi come società cerchiamo sempre calciatori per migliorare l’organico. Vedremo che finirà".

Haaland nel suo contratto con il Salisburgo avrebbe una clausola da 20 milioni di euro per liberarsi a gennaio, con la sua valutazione che invece potrebbe schizzare vicina ai 100 milioni se non dovesse muoversi fino al termine della stagione. Il norvegese ha segnato gol a grappoli in questo inizio di stagione, tra cui spiccano le 8 reti in 6 gare nella fase a gironi di Champions League.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus e Napoli, accordo per Haaland: e lui già firma!

Juventus, attenta: viaggio a Salisburgo per il colpo Haaland