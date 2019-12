CALCIOMERCATO INTER GODIN CONTE ATLETICO MADRID SIMEONE GENNAIO - La prima parte di stagione di Diego Godin con la maglia dell'Inter non è stata esaltante. Arrivato in Serie A nell'estate scorsa a parametro zero, dopo la fine della sua lunga esperienza all'Atletico Madrid, il capitano della Nazionale uruguaiana non ha convinto del tutto, complice anche l'utilizzo della difesa a 3 da parte dell'allenatore Antonio Conte, dopo tanti anni col 4-4-2 di Diego Pablo Simeone. Il 33enne centrale, che ha firmato un contratto fino al 2022, ha accumulato sedici presenze tra campionato e Champions League, ma ancora non ha gol all'attivo. Diverse volte, il tecnico nerazzurro gli ha preferito il giovane Alessandro Bastoni, spostando sul centro-destra Milan Skriniar con de Vrij sempre alla guida del reparto.

Una situazione che potrebbe portare ad una soluzione, almeno a sentire le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna:tutti gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Inter, Godin torna in Spagna a gennaio | La situazione

Stando, infatti, a quanto sostiene il portale spagnolo 'elgoldgital.com', Godin non sarebbe felicissimo di questa nuova esperienza intrapresa e avrebbe chiesto a Conte di essere liberato a gennaio, in vista dell'ormai imminente sessione invernale di calciomercato. E la soluzione ideale sarebbe quella del ritorno all'Atletico Madrid: il 'Cholo' Simeone non sarebbe soddisfatto delle prestazioni di Mario Hermoso, 24enne calciatore arrivato nell'estate scorsa dall'Espanyol proprio per sostituire lo 'sceriffo' sudamericano, e riabbraccerebbe volentieri il suo ex capitano. L'allenatore argentino, prima della firma con l'Inter, avrebbe voluto la conferma di Godin a tutti i costi, ma la politica societaria di concedere rinnovi annuali a giocatori sopra i 30 anni si è scontrata con la volontà dell'ex Villarreal, desideroso di chiudere un accordo pluriennale. Cosa, poi, avvenuta con la società di Suning. Un'ipotesi, quella del ritorno a Madrid, che, se venisse confermata, avrebbe del clamoroso. Ma, allo stato attuale, appare davvero difficile pensare ad un addio di Godin all'Inter dopo soli sei mesi con tutti gli obiettivi stagionali, Scudetto, Europa League e Coppa Italia, a portata di mano.

