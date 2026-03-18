L’argentino è il più pagato della rosa nerazzurra. Il suo contratto scade a giugno 2029

Lautaro Martinez non intende lasciare l’Inter e per il club nerazzurro, oltre che il capitano, resta un simbolo. Ma come si dice, ‘le vie del mercato sono infinite…’. E dall’Argentina rimbalza una notizia clamorosa: c’è una big di Premier che sarebbe pronta a offrire 85 milioni di euro per il cartellino del numero 10.

Si tratta del Chelsea, fresco di pesante eliminazione dalla Champions. ‘Blues’ buttati fuori dal PSG, vittorioso in maniera netta sia all’andata che al ritorno. Proprio i transalpini, il 31 maggio di quasi un anno fa, hanno surclassato i nerazzurri togliendo anche a Lautaro la gioia indescrivibile per la conquista di un grande traguardo come la Champions. Per il ‘Toro’ è stata la terza finale europea persa da quando gioca nell’Inter, includendo quella di Europa League nel 2020.

Otto anni a Milano, una avventura destinata a proseguire nonostante i rumors provenienti dal suo Paese. Quelli che hanno come protagonista il Chelsea, di nuovo a caccia di un bomber di spessore internazionale. Stavolta il mirino dei londinesi è verso un giocatore già affermato e con esperienza, appunto verso Lautaro.

Per ‘La Nacion’, il Chelsea sarebbe disposta a investire qualcosa come 85 milioni di euro pur di strappare il sì dell’Inter. Per ora l’indiscrezione non trova conferme, di base ripetiamo c’è la volontà sia del classe ’97 di Bahia Bianca che della dirigenza interista di andare avanti insieme, in forza anche di un contratto da 9 milioni bonus esclusi che scade a giugno 2029.

Lautaro: “Mi piacerebbe tornare al Racing prima di chiudere la carriera”

Lautaro si vede ancora all’Inter, tuttavia prima di appendere le scarpette al chiodo vorrebbe tornare a rivestire la maglia dell’amato Racing, dove tutto ebbe inizio…

“Ho ancora tre anni di contratto con l’Inter e vorrei restare ai massimi livelli nel calcio il più a lungo possibile. Sono ancora giovane, però in futuro mi piacerebbe tornare – le sue parole a ‘Racing Radio’ – Il mio sogno è quello di tornare a giocarci almeno per una stagione prima di finire la carriera. Devo convincere mia moglie, ma voglio che i miei figli vedano l’amore dei tifosi del Racing per me”.