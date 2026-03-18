Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Blitz inglese per Lautaro Martinez: 85 milioni per il sì dell’Inter

Foto dell'autore

L’argentino è il più pagato della rosa nerazzurra. Il suo contratto scade a giugno 2029

Lautaro Martinez non intende lasciare l’Inter e per il club nerazzurro, oltre che il capitano, resta un simbolo. Ma come si dice, ‘le vie del mercato sono infinite…’. E dall’Argentina rimbalza una notizia clamorosa: c’è una big di Premier che sarebbe pronta a offrire 85 milioni di euro per il cartellino del numero 10.

Lautaro esulta dopo un gol con l'Inter
Blitz inglese per Lautaro Martinez: 85 milioni per il sì dell’Inter (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Si tratta del Chelsea, fresco di pesante eliminazione dalla Champions. ‘Blues’ buttati fuori dal PSG, vittorioso in maniera netta sia all’andata che al ritorno. Proprio i transalpini, il 31 maggio di quasi un anno fa, hanno surclassato i nerazzurri togliendo anche a Lautaro la gioia indescrivibile per la conquista di un grande traguardo come la Champions. Per il ‘Toro’ è stata la terza finale europea persa da quando gioca nell’Inter, includendo quella di Europa League nel 2020.

Otto anni a Milano, una avventura destinata a proseguire nonostante i rumors provenienti dal suo Paese. Quelli che hanno come protagonista il Chelsea, di nuovo a caccia di un bomber di spessore internazionale. Stavolta il mirino dei londinesi è verso un giocatore già affermato e con esperienza, appunto verso Lautaro.

Per ‘La Nacion’, il Chelsea sarebbe disposta a investire qualcosa come 85 milioni di euro pur di strappare il sì dell’Inter. Per ora l’indiscrezione non trova conferme, di base ripetiamo c’è la volontà sia del classe ’97 di Bahia Bianca che della dirigenza interista di andare avanti insieme, in forza anche di un contratto da 9 milioni bonus esclusi che scade a giugno 2029.

Lautaro: “Mi piacerebbe tornare al Racing prima di chiudere la carriera”

Lautaro si vede ancora all’Inter, tuttavia prima di appendere le scarpette al chiodo vorrebbe tornare a rivestire la maglia dell’amato Racing, dove tutto ebbe inizio…

Lautaro a Racing Radio
Lautaro: “Mi piacerebbe chiudere la carriera al Racing” (Screen) – Calciomercato.it

“Ho ancora tre anni di contratto con l’Inter e vorrei restare ai massimi livelli nel calcio il più a lungo possibile. Sono ancora giovane, però in futuro mi piacerebbe tornare – le sue parole a ‘Racing Radio’ – Il mio sogno è quello di tornare a giocarci almeno per una stagione prima di finire la carriera. Devo convincere mia moglie, ma voglio che i miei figli vedano l’amore dei tifosi del Racing per me”.

/7
2373

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

2 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

3 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

4 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

5 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

6 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

7 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 11%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU