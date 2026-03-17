Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Lautaro, Calhanoglu e Bastoni: chi rientra contro la Fiorentina

Foto dell'autore

La situazione in casa Inter in vista della trasferta di domenica sera in campionato con la Fiorentina

Sorride Christian Chivu alla ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile in vista della trasferta contro la Fiorentina di domenica sera.

Inter, le condizioni di Lautaro Martinez
Lautaro Martinez in dubbio per Fiorentina-Inter (Ansa) – Calciomercato.it

Il tecnico dell’Inter ha tirato un sospiro di sollievo per la sconfitta del Milan sul campo della Lazio, conservando un rassicurante +8 in classifica sui cugini del ‘Diavolo’. Inoltre, Chivu recupera per Firenze il faro Calhanoglu dopo un periodo condizionato da diversi guai fisici.

Il centrocampista turco aveva accusato un problema muscolare all’adduttore della coscia prima del derby e per questo saltato l’ultima gara pareggiata con l’Atalanta.

Inter, tornano Calhanoglu e Bastoni a Firenze. Dubbio Lautaro per Chivu

Adesso Calhanoglu è pronto a rientrare ed è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo questa mattina ad Appiano Gentile. 

Calhanoglu, le ultime sul futuro all'Inter
Hakan Calhanoglu pronto al rientro (Ansa) – Calciomercato.it

L’ex Milan va a caccia di una maglia da titolare per la sfida di domenica al ‘Franchi’ nella mediana dell’Inter, che dovrà fare a meno invece di Mkhitaryan. Viaggia verso il recupero per la Fiorentina anche Bastoni: il difensore ha quasi smaltito la contusione alla tibia e oggi si è allenato parzialmente con la squadra. 

Chi tiene sulle spine Chivu è Lautaro Martinez, con il capitano che resta in forte dubbio per la gara di Firenze. Il ‘Toro’ continua nel lavoro personalizzato e nei prossimi giorni si capirà meglio se potrà esserci o meno (almeno per la panchina) contro la Fiorentina. 

/7
2170

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

2 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

3 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

4 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

5 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

6 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

7 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU