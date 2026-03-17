Lautaro, Calhanoglu e Bastoni: chi rientra contro la Fiorentina

La situazione in casa Inter in vista della trasferta di domenica sera in campionato con la Fiorentina
Sorride Christian Chivu alla ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile in vista della trasferta contro la Fiorentina di domenica sera.
Il tecnico dell’Inter ha tirato un sospiro di sollievo per la sconfitta del Milan sul campo della Lazio, conservando un rassicurante +8 in classifica sui cugini del ‘Diavolo’. Inoltre, Chivu recupera per Firenze il faro Calhanoglu dopo un periodo condizionato da diversi guai fisici.
Il centrocampista turco aveva accusato un problema muscolare all’adduttore della coscia prima del derby e per questo saltato l’ultima gara pareggiata con l’Atalanta.
Inter, tornano Calhanoglu e Bastoni a Firenze. Dubbio Lautaro per Chivu
Adesso Calhanoglu è pronto a rientrare ed è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo questa mattina ad Appiano Gentile.
L’ex Milan va a caccia di una maglia da titolare per la sfida di domenica al ‘Franchi’ nella mediana dell’Inter, che dovrà fare a meno invece di Mkhitaryan. Viaggia verso il recupero per la Fiorentina anche Bastoni: il difensore ha quasi smaltito la contusione alla tibia e oggi si è allenato parzialmente con la squadra.
Chi tiene sulle spine Chivu è Lautaro Martinez, con il capitano che resta in forte dubbio per la gara di Firenze. Il ‘Toro’ continua nel lavoro personalizzato e nei prossimi giorni si capirà meglio se potrà esserci o meno (almeno per la panchina) contro la Fiorentina.