CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER ERIKSEN / Sarà uno dei calciatori più appetiti del 2020: Christian Eriksen, in scadenza di contratto con il Tottenham, fa gola a molte società. Tra queste ci sono le italiane Juventus e Inter che vorrebbero approfittare della situazione contrattuale del 27enne trequartista danese per portarlo in Italia a parametro zero a giugno oppure a gennaio ma a prezzo di saldo.

Un desiderio che si scontra con la grande concorrenza che c'è su di lui, partendo dal, che lo segue da anni, passando per ilche vorrebbe rilanciarsi proprio partendo dal suo arrivo.

Calciomercato Juventus, il Tottenham dice sì allo United per Eriksen

Proprio sui Red Devils si è spesso parlato dell'impossibilità di un affare tra i due club di Premier League a gennaio, ma ora arriva l'inattesa apertura del presidente degli 'Spurs' Daniel Levy che allo 'Standard' spiega: "Non abbiamo paura di cederlo ai nostri rivali. La mia visione delle cose è abbastanza semplice: perché un giocatore prolunghi il contratto, occorrono che le condizioni siano giusto e che il calciatore voglia farlo. Non voglio commentare troppo i casi singoli - aggiunge in riferimento anche a Alderweireld e Vertonghen, altri due giocatori in scadenza -, credo non sia molto giusto. Ogni circostanza è diversa: un giocatore potrebbe voler rimanere, ad esempio, e potrebbe esserci un altro che noi non vogliamo che rimanga".

