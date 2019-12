SAMPDORIA JUVENTUS SARRI SZCZESNY / La Juventus ha diramato la lista dei convocati di Maurizio Sarri per la trasferta di 'Marassi' contro la Sampdoria, anticipata a domani sera in vista della Supercoppa contro la Lazio in programma domenica. Assente Szczesny, che proverà a recuperare per il match contro i biancocelesti, oltre allo squalificato Bentancur e ai lungodegenti Chiellini e Khedira.

Ci sono

Ecco la lista completa:

Portieri: Buffon, Perin, Pinsoglio

Difensori: De Sciglio, de Ligt, Alex Sandro, Bonucci, Danilo, Rugani, Demiral

Centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Emre Can, Rabiot, Portanova

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Dybala, Costa, Cuadrado, Pjaca, Higuain, Bernardeschi