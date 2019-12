CALCIOMERCATO INTER KULUSEVSKI D'AVERSA / Super prestazione di Kulusevski a Napoli: lo svedese, con Gervinho, trascina il Parma alla vittoria al 'San Paolo' con un gol e un assist. Una partita che alimenta ancora di più le voci sul suo futuro con l'Inter pronta a portarlo alla corte di Conte già a gennaio, la Juventus vogliosa di metterci le mani sopra in estate e le inglesi alla finestra, disposte a ricoprire d'oro l'Atalanta per far sbarcare in Premier League.

Calciomercato Inter, D'Aversa: "Kulusevski non è pronto per un top club"

A frenare tutti ci pensa Roberto D'Aversa che nella conferenza al termine della gara contro gli azzurri spiega il suo punto di vista: "Come ho già detto, credo che per il suo bene penso che sia meglio restare qui. Per me deve rimanere, poi essendo un giocatore in prestito ovviamente decide la società.

È un giocatore che abbina quantità e qualità, credo che possa diventare ancora più determinante. Per adesso non è ancora pronto per giocare in un top club: meglio che resti ancora qui".

Una considerazione che riprende quella fatta nel pre-match da Faggiano: "Lui sta bene qui, anche per il suo bene è meglio che rimanga qua. E' qui in prestito secco, il prestito biennale ci è stato rifiutato dall'Atalanta. Per noi è fondamentale poi nel calcio tutto può succedere".

