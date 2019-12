CALCIOMERCATO INTER GIROUD CHELSEA LIONE DEMBELÉ / L'Inter è pronta a dare tutto in campionato per provare a interrompere l'egemonia della Juventus. L'uscita dalla Champions League non cambierà più di tanto i piani di calciomercato nerazzurri, che comunque prevedono almeno un paio di rinforzi. Oltre ai vari De Paul, Vidal e Llorente, il nome caldo è quello di Olivier Giroud, potenziale colpo in attacco per Antonio Conte.

Calciomercato Inter, pericolo Lione per Giroud: Chelsea scatenato

Per il francese, però, ci sono in ballo diverse situazioni. Per il Chelsea è cedibile, gioca poco e Lampard è alla ricerca spasmodica di rinforzi in quella zona di campo.

Il 'Daily Mail' scrive che nel match tra Lione e Lipsia erano presenti degli osservatori dei 'Blues' per visionare da vicino soprattutto Timoe Moussa. Entrambi sono dei nomi che piacciono molto, soprattutto il francese: difficilmente, però, il Lione si priverà della sua stella a stagione in corso.

In ogni caso il Chelsea ci proverà e dalla Francia rilanciano l'ipotesi di uno scambio con Olivier Giroud. Dopo essere esploso a Marsiglia, l'attaccante ex Arsenal potrebbe tornare in patria, anche se resta da valutare la sua volontà. Un pericolo in più per l'Inter, che se lo vuole deve sbrigarsi. Lo sblocco del mercato è pronto a scatenare Lampard.

