Serie A, gli arbitri della sedicesima giornata: scontro Champions a Maresca

SERIE A DESIGNAZIONI ARBITRI / Stasera si chiuderà la tre giorni europea delle squadre italiane. In Champions sono scese in campo Juventus, Napoli, Inter e Atalanta mentre stasera toccherà a Lazio e Roma. Sabato 14 dicembre si aprirà la 16esima giornata di Serie A. In queste ore l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali. Numerose le partite importanti in questo turno: sabato sera il derby Genoa-Sampdoria assegnato a Doveri, Fiorentina-Inter a Mariani e lo scontro Champions Cagliari-Lazio a Maresca. Ecco tutte le designazioni arbitrali:

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!



BOLOGNA – ATALANTA

MASSA

LIBERTI – VECCHI

IV: SACCHI

VAR: NASCA

AVAR: MELI



BRESCIA – LECCE Sabato 14/12 h.

15.00IRRATITOLFO – GALETTOIV: CALVARESEVAR: ROCCHIAVAR: CECCONICAGLIARI – LAZIO Lunedì 16/12 h. 20.45MARESCALONGO – DI VUOLOIV: ABISSOVAR: PAIRETTOAVAR: RANGHETTIFIORENTINA – INTER h. 20.45MARIANISCHENONE – VIVENZIIV: GIACOMELLIVAR: MAZZOLENIAVAR: PAGANESSIGENOA – SAMPDORIA Sabato 14/12 h. 20.45DOVERIPASSERI – CARBONEIV: VALERIVAR: ORSATOAVAR: MONDINH. VERONA – TORINO h. 12.30LA PENNALO CICERO – RASPOLLINIIV: ABBATTISTAVAR: CHIFFIAVAR: BINDONIJUVENTUS – UDINESEPASQUAROCCA – BACCINIIV: VOLPIVAR: PICCININIAVAR: DI IORIOMILAN – SASSUOLOMANGANIELLOVILLA – CALIARIIV: FOURNEAUVAR: BANTIAVAR: COSTANZONAPOLI – PARMA Sabato 14/12 h. 18.00DI BELLOBOTTEGONI – IMPERIALEIV: MARINELLIVAR: FABBRIAVAR: VALERIANIROMA – SPAL h. 18.00GIUAPRETI – DE MEOIV: AYROLDIVAR: GUIDAAVAR: FIORITO