CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI ATALANTA / Il primo obiettivo è stato raggiunto: Atalanta, Juventus e Napoli possono 'esultare' per aver centrato la qualificazione agli ottavi di Champions League. Un risultato che fa piacere sul campo, ma fa sorridere anche dal punto di vista economico visto che assicura un ritorno delle casse delle tre società importante. Ora è il tempo di concentrarsi sul campionato con le due partite prima della sosta natalizia, poi a gennaio tornerà anche il calciomercato ed è lì che le tre compagini italiane che sono ancora impegnate nella competizione continentale più importante potrebbero intervenire per pensare di sfruttare il 'tesoretto' Europeo: dal centrocampista per la Juventus, con le idee Pogba e Rakitic, agli innesti per il Napoli targato Gattuso (Kessie e Grimaldo) fino al possibile rinforzo in avanti per l'Atalanta di Gasperini, Calciomercato.it fa il punto su ciò che potrà accadere a gennaio.

Calciomercato Juventus, Pogba o Rakitic: occasione cercasi

Sul calciomercato Juventus le parole di Fabio Paratici sono state chiare: niente acquisti a gennaio. Verità o strategia? L'infortunio di Khedira, i problemi di Emre Can e le prestazioni non convincenti di Rabiot impongono qualche riflessione. Il passaggio del turno come prima del girone è stato ottenuto in maniera soddisfacente, mentre in campionato i bianconeri sono all'inseguimento dell'Inter: a centrocampo Sarri deve fare i conti con qualche problemino visto che alcuni calciatori non sono riusciti a calarsi al meglio nella nuova disposizione tattica. Proprio Emre Can e Rabiot non sembrano trovarsi a loro agio e l'infortunio di Khedira ha complicato le cose: cosa fare allora a gennaio? La linea tracciata dalla società bianconera è chiara: conferma del tedesco, che fino a qualche settimana fa era sul mercato, e occhi aperti se dovessero capitare delle occasioni.

Quella che poteva rappresentare, escluso ad inizio stagione dalle scelte di: il croato nelle ultime settimane ha riconquistato fiducia e minuti in campo e così un suo addio ai blaugrana ora sembra più lontano, anche se dalla Spagna sono pronti a trattare.

Lontano da Manchester è sempre Pogba che continua a non giocare ed è ormai in rotta con lo United: il francese rappresenterebbe però un nome buono più per la prossima estate, quando i bianconeri potrebbero dare l'assalto anche ad alcuni parametri zero come Willian e Pedro del Chelsea. In uscita resta Mandzukic, per il quale la pista che portava ai Red Devils si è affievolita e potrebbe esserci una possibilità in MLS.

Calciomercato Napoli, dalla suggestione Ibra a Berge e Kessie

Discorso diverso per il Napoli che nella sessione invernale potrebbe attuare la prima fase di una rivoluzione che in estate vedrà la rosa azzurra profondamente rinnovata. Così, se restano da vedere le situazioni che riguardano Callejon e Mertens, in entrata il nome più gettonato continua ad essere quello di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese ha scelto il Milan ma l'accordo economico manca ancora ed allora gli azzurri continuano a sperare. Se dovesse arrivare l'ex Los Angeles Galaxy, toccherebbe procedere con una cessione in avanti: il belga o Llorente gli indiziati. Poi operazione (quasi) sicura a centrocampo: il nome di Berge gira da tempo in orbita Napoli ma con l'arrivo del nuovo tecnico è decollata anche l'idea Kessie, mentre Torreira rappresenta un'opportunità da non sottovalutare. Infine, per il terzino sinistro si valuteranno le condizioni di Ghoulam: qualora l'algerino non convincesse, ecco la possibilità di arrivare a Rodriguez del Milan o Bradaric del Lille; più costosa la pista che porta a Grimaldo.

Atalanta, i rinforzi per la Champions: Tameze per Gasperini

Ottenuta la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, per l'Atalanta a gennaio potrebbe esserci qualche correttivo. Gasperini finora ha sopperito bene alla prolungata assenza di Zapata, ma per continuare così i bergamaschi potrebbero decidere di intervenire in avanti: tra gli osservati c'è Streli Mamba, 25 anni, centravanti del Padeborn che piace anche al West Ham. Occasione anche a centrocampo dove continua la trattativa con il Nizza per Tameze. Infine, tutto pronto per il riscatto di Pasalic con l'agente che ha confermato di voler restare a Bergamo, in un'intervista a Calciomercato.it.