CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC MANDZUKIC ULTIME / Tutti in attesa. Si avvicina sempre più la deadline inizialmente fissata per la decisione di Zlatan Ibrahimovic che, annunciato l'addio ai Los Angeles Galaxy, tiene col fiato sospeso mezzo pianeta calcistico. Italia in pole, con il Milan davanti. Perché quello rossonero è il club che più di altri si è fatto avanti in maniera concreta e convincente, tant'è che come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it lo stesso Ibrahimovic avrebbe deciso di aprire al ritorno in rossonero e solo un'offerta monstre potrebbe fargli cambiare idea, preferendo magari il Napoli dell'amico Gennaro Gattuso (che ieri in conferenza stampa di presentazione ha dribblato le domande sullo svedese) o altre piste estere al momento defilate. Fatto sta che il giro di boa del mese di dicembre è ormai vicino, così come il calciomercato di gennaio in cui la società rossonera deve garantire al tecnico Stefano Pioli un altro rinforzo in attacco. L'annuncio di Ibra, invece, si fa attendere e per non rischiare di rimanere col cerino in mano alla riapertura delle contrattazioni gli uomini mercato milanisti lavorano anche ai piani B.

Calciomercato Milan, contatto per Mandzukic

Nelle scorse ore, scrive 'Tuttosport', c'è stato un primo approccio tra Milan e Juventus per discutere di Mario Mandzukic, fuori rosa in bianconero e al centro di vicende di mercato molto spinose dopo una serie di 'no' ad altre società che si erano fatte avanti, anche in maniera molto importante. Non solo. Il 'Corriere dello Sport' parla anche di un contatto diretto tra Zvonimir Boban e lo stesso attaccante. Il nodo principale rimane legato all'ingaggio da 6 milioni percepito dal giocatore fino al 2021: cifra considerata troppo elevata dai vertici milanisti. Lo stallo con il ManchesterUnited e le altre piste fanno però ben sperare il Milan che lo tiene caldo come prima alternativa qualora Ibra dovesse sfumare.

Con l'occasione i rossoneri sarebbero tornati ad approfondire anche il discorso legato a Merih Demiral, altro possibile partente di casa Juventus a gennaio e profilo ritenuto interessante dai vertici milanisti a caccia di un nuovo difensore centrale pronto subito e magari futuribile. Oltre al turco però attenzione a Jean-Clair Todibo del Barcellona, per il quale si è mosso anche Maldini.

