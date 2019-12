CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI GASPERINI / E' finita ieri sera l'avventura a Napoli di Carlo Ancelotti con l'esonero annunciato dopo la gara di Champions contro il Genk.

Sulla panchina azzurra è approdato Rinoche quest'oggi ha firmato il contratto e si è presentato alla stampa.

Le cose però sarebbero potute andare anche diversamente se Gian Piero Gasperini non avesse deciso di continuare a guidare l'Atalanta, oggi entrata negli ottavi di Champions con la vittoria sul campo dello Shakhtar.

Calciomercato Napoli, contatti De Lauretiis Gasperini

Come rivela 'Sky', infatti, la scorsa primavera dopo l'eliminazione del Napoli dall'Europa League, Aurelio De Laurentiis ha pensato di non continuare con Carlo Ancelotti già dall'estate: ci sarebbero stati dei contatti con l'attuale tecnico dell'Atalanta e soltanto la volontà di guidare ancora gli orobici ha portato il patron partenopeo ad iniziare questa stagione con l'allenatore di Reggiolo in panchina. Scelta rivelatasi sbagliata considerati i risultati maturati fin qui e il cambio di guida tecnico deciso ieri.

