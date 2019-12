BAYER LEVERKUSEN JUVENTUS INVASIONE / Piccolo fuoriprogramma nei minuti finale di Bayer Leverkusen-Juventus: sul punteggio di 1-0 per i bianconeri, l'arbitro è stato costretto a interrompere il gioco per qualche secondo per un'invasione di campo. Un solitario invasore è riuscito ad eludere la sicurezza e ad entrare sul terreno di gioco con il direttore di gara che ha sospeso il match per consentire agli steward di allontanare l'uomo dopo che questi è riuscito ad abbracciare Cristiano Ronaldo.

La partita è ripresa poi regolarmente conche ha trovato il gol del raddoppio e nel finale nuova invasione con CR7 questa volta un po' innervosito perché ha rischiato di farsi male, dribblando il nuovo invasore.

