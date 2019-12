CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS INTER / Aria di rivoluzione in casa Napoli. Ieri sera gli azzurri hanno ottenuto il passaggio del turno in Champions League, il ritorno al successo di squadra dopo diverse settimane ed anche il cambio di guida tecnica con l’esonero di Carlo Ancelotti e l'arrivo in data odierna di Gennaro Gattuso. Una ventata di aria fresca che potrebbe presto o tardi coinvolgere anche alcuni elementi della rosa. Su tutti Dries Mertens, su cui più volte si è vociferato di un possibile addio già nel mese di gennaio visto il contratto con gli azzurri in scadenza il prossimo giugno. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A e non solo Clicca Qui!

Calciomercato Napoli, Inter pronta ad accogliere Mertens

Il destino di Mertens sembra quindi essere alla battute conclusive all’ombra del Vesuvio eppure il suo futuro potrebbe essere ugualmente in Serie A.

Secondo quanto sottolineato da 'Fichajes.net' alcune fonti vicine all'attaccante belga avrebbero ribadito come l'attaccante in maglia numero 14 non rinnoverà col Napoli, confermando inoltre il forte interessamento dell'diche è a caccia di rinforzi importanti per rimpolpare il reparto avanzato. In tal caso i rappresentanti di Mertens inizierebbero a negoziare in modo informale con i nerazzurri in modo che il belga possa accasarsi a Milano a partire dal prossimo giugno. Si tratterebbe di una destinazione gradita al calciatore che così facendo riuscirebbe anche a restare in Italia.

Molto però dipenderà dall'offerta economica della stessa Inter in quanto Mertens punterebbe anche a ad ottenere uno stipendio pesante, più elevato di quello percepito a Napoli. Dopotutto si tratterebbe dell'ultimo contratto importante della carriera del belga.

