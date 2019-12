CALCIOMERCATO INTER BARCELLONA LAUTARO MARTINEZ LUIS SUAREZ - Il Barcellona ha battuto l'Inter per 2-1 al 'Meazza', con una formazione decisamente rimaneggiata. Una sconfitta che ha condannato la squadra di Antonio Conte alla 'retrocessione' dalla Champions League all'Europa League. Ma tra i due club sono in ballo diverse voci di mercato, relative a diversi calciatori. Oltre ad Arturo Vidal, già con l'allenatore nerazzurro ai tempi della Juventus, e a Ivan Rakitic per gennaio, in vista della prossima stagione si fa un gran parlare del forte interesse degli spagnoli per Lautaro Martinez.

L'attaccante argentino, che ha una clausola rescissoria pari a 111 milioni di euro esercitabile solo per i primi quindici giorni di luglio, mentre nel frattempo si discute anche del prolungamento contrattuale , continua ad essere accostato con insistenza al Barça e lo stesso amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, non ha potuto escludere totalmente un suo addio alla fine di questa annata: QUI tutti gli ultimi aggiornamenti.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, corteggiamento nerazzurro: colloquio Brozovic-Rakitic

LEGGI ANCHE>>>Milan, non solo Ibra: doppio obiettivo in casa Barcellona, le ULTIME di CM.IT

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez-Barcellona: il gesto di Suarez

Ieri in campo si è destreggiato alla grande, come spesso gli accade, ma per Luis Suarez potrebbe essere arrivato il momento di dire addio al Barcellona dopo sei anni conditi da tantissimi successi. E ieri un'immagine e un gesto dell'uruguaiano nei confronti dell'argentino, è stato interpretato dalla stampa spagnola come una sorta di passaggio di consegne. Al termine del match, dopo aver salutato i propri tifosi, il 32enne bomber di Salto ha abbracciato il 22enne di Bahia Blanca e si sono scambiati la maglietta. In attesa di capire cosa succederà in estate, Lautaro Martinez può già portare a casa la maglia numero 9 del Barcellona. Per ora, di Luis Suarez.

LEGGI ANCHE>>>Barcellona, calciomercato in Italia: non solo Inter, quanti affari!

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, giallo Gabigol: l'Inter smentisce il Flamengo