CALCIOMERCATO BARCELLONA INTER ITALIA / Calciomercato in Italia per il Barcellona. I blaugrana sono pronti a fare affari con le squadre di Serie A. L'arrivo a Milano, per la partita contro l'Inter, è servita per incontrare diversi club. E' noto l'incontro dei giorni scorsi con il Milan per Todibo. Oggi - come riporta 'SkySport' - anche Carnevali del Sassuolo ha fatto visita ai blaugrana.

Il desiderio degli spagnoli è di stringere rapporti con le squadre del nostro campionato. Una sinergia possibile è quella con il Torino, che sta seguendo il difensore Wague, che potrebbe sbarcare in Italia con la formula del prestito.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Inter, pranzo col Barcellona: Vidal e non solo, i nomi sul tavolo

I nomi che più scaldano i tifosi italiani sono però quelli di Rakitic e Vidal. Tra i nerazzurri e il Barcellona non ci sarebbero stati contatti per il croato, che non rientra nei piani dell'Inter.

Nessuna trattativa anche per il cileno, che cambierebbe aria volentieri.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Inter, occhi del Barcellona sui talenti nerazzurri

Ma i nomi su un possibile tavolo della trattativa tra Inter e Barcellona sono davvero tanti. Guardando in entrata, infatti, il club blaugrana è da tempo interessato a LautaroMartinez, che i nerazzurri vogliono blindare con un nuovo accordo. Come già riportato dalla nostra redazione, l'entourage di Lautaro è atteso a Milano nei prossimi giorni proprio per discutere del contratto.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: Lautaro tra rinnovo e Barcellona

Gli altri due calciatori nel mirino del Barcellona sono Skriniar, che piace anche al Real Madrid, e Sensi, seguito dagli spagnoli dai tempi del Sassuolo. Entro giugno Inter e Barcellona - riporta 'Sky Sport' - faranno sicuramente un'operazione.

POTREBBE INTERESSARTI:

Calciomercato Inter, colpo Vidal: incontro col Barcellona!

Calciomercato, 'giallo' Gabigol: l'Inter smentisce il Flamengo