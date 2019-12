CALCIOMERCATO MILAN RODRIGUEZ NAPOLI / L'ex Milan Rino Gattuso potrebbe sbarcare a Napoli per sostituire Carlo Ancelotti: aumentano le indiscrezioni su un possibile avvicendamento sulla panchina degli azzurri con 'ringhio' che potrebbe prendere in mano la squadra già a partire da mercoledì, dopo la sfida Champions contro il Genk, nella quale il club partenopeo si gioca il passaggio agli ottavi di finale. Un avvicendamento invocato dalla piazza e che potrebbe avere ripercussioni anche sulle scelte di mercato che De Laurentiis farà a gennaio.

Calciomercato Napoli, Rodriguez per Gattuso

Al di là della trattativa Ibrahimovic, le strade di Napolie Milan potrebbero incrociarsi anche per un altro calciatore: Ricardo Rodriguez.

Il terzino svizzero è finito fuori dai piani di Pioli a causa dell'esplosione die a gennaio potrebbe anche essere ceduto a fronte di un'offerta economica soddisfacente (si parla di circa 10 milioni di euro).

Il nome dell'ex Bayer Leverkusen potrebbe entrare in orbita Napoli visto la carenza sulla fascia sinistra nella rosa azzurra con il solo Mario Rui esterno difensivo mancino arruolabile vista la perdurante assenza di Ghoulam. A favorire l'idea anche il rapporto tra lo stesso Rodriguez e Gattuso che all'epoca del Milan non lesinò elogi per il giocatore: "Ricardo a livello tecnico è uno dei più forti che abbiamo, gli arrivano le palle difficili ma le fa passare per facili, per come gestisce la palla ne esce sempre bene".

