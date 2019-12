CALCIOMERCATO ANCELOTTI NAPOLI GATTUSO REJA GASPERINI / Domani sera Ancelotti contro il Genk si giocherà la conferma sulla panchina del Napoli: in caso di ritorno alla vittoria la squadra azzurra spezzerebbe un digiuno che dura da ormai troppe partite, il passaggio agli ottavi di finale di Champions League potrebbe essere quella svolta che il tecnico si auspica ma in caso di sconfitta, che potrebbe mettere anche a rischio la qualificazione, le strade potrebbero dividersi. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Napoli, i costi dell'addio di Ancelotti

Per ora Ancelotti non si tocca, anche lo stesso tecnico ha dichiarato di non voler mollare nonostante però i tifosi sembrano averlo scaricato da tempo. De Laurentiis riflette, anche perché una seperazione dall'ex Milan sarebbe davvero importante in termini economici. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Ancelotti guadagna 4 milioni di euro a stagione, mentre un altro milione è per il suo staff. Il suo esonero graverebbe sul bilancio, il numero uno azzurro starebbe valutando l'idea di tirare avanti fino altermine della stagione e trarre la condizione migliore dalla clausola inserita nel contratto del tecnico che prevede la conferma di anno in anno, nonostante l’accordo triennale.

In pratica, De Laurentiis entro il 31 maggio potrebbe farla valere e, quindi, decidere di chiudere il rapporto versando ad Ancelotti una penale di 500 mila euro.

Calciomercato Napoli, da Gattuso a Reja: le ultime sulla panchina. Sogno Gasp

Su chi puntare qualora si decidesse di mandare via Ancelotti? Per la prossima stagione, De Laurentiis sarebbe pronto a portare a Napoli Gian Piero Gasperini. Ma la questione futura è ancora lontana, il presente richiede delle scelte immediate. Il primo nome in agenda è quello di Rino Gattuso: a lui è stata prospettata l’ipotesi del traghettamento che non piace, però, all’ex Milan. Ma, al momento, è proprio lui in pole position e non è escluso che per il fine settimana possa già subentrare al suo amico Carletto. Un sondaggio, comunque, De Laurentiis lo ha fatto anche con Edy Reja, l’allenatore al quale è legato da un forte amicizia. Il tecnico goriziano, nonché c.t. dell’Albania, sarà a Napoli, domani sera, per la festa di Hamsik . Potrebbe essere questa una nuova opportunità per convincerlo ad accettare.

