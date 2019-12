FIORENTINA MONTELLA / Quarto ko consecutivo per la Fiorentina e rischio esonero per Vincenzo Montella. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', l'allenatore viola ha commentato così il match perso contro il Torino: "C'è tanta rabbia perché nel complesso la squadra ha giocato alla pari. Nel primo tempo siamo stati poco incisivi e aggressivi, la squadra era contratta, poi abbiamo reagito e creato tre o quattro nitide occasioni da gol. Il calcio è semplice, bisogna segnare e noi ci siamo riusciti solo nel recupero. Riparto da questa rabbia e dalla voglia mostrata nella ripresa".

Calciomercato Fiorentina, esonero Montella: parla l'allenatore viola

Sulla reazione del presidente Commisso: "Non l'abbiamo ancora visto, viaggeremo insieme e immagino che sia deluso. Lui non è abituato a perdere nella vita, è un momento complicato anche per lui e noi siamo qui anche per renderlo orgoglioso. Sento la fiducia della società, però anche io posso e devo fare di più. Gli obiettivi erano ben chiari ad inizio stagione. Oggi mancava Belotti, attaccante della Nazionale, e il suo sostituto è stato Zaza - pungola Montella, con un chiaro riferimento alla rosa che ha disposizione -, che può vantare una ventina di presenze con la maglia azzurra. Io accetto le critiche e bisogna aver la pazienza di far crescere questi giovani. È un momento delicato, anche i ragazzi hanno poca tranquillità per tutti i 90 minuti ma io sono qui per continuare a crescere insieme. Voci su Gattuso? Fa parte del mio mestiere, sono abituato. Da parte mia c'è animo, voglia di rivalsa e fiducia. Poi ovviamente mi attengo alle decisioni della società".

