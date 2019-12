Serie A, Inter-Roma 0-0: Conte e Fonseca si annullano

SERIE A INTER ROMA CONTE FONSECA / Finisce 0-0 l'anticipo della 15esima giornata tra Inter e Roma. Si interrompe la serie di cinque vittorie di fila dei nerazzurri, che non allungano in testa alla classifica. Avvio di gara favorevole alla Roma, brava a costringere sulla difensiva col palleggio i nerazzurri, anche se la prima palla gol è per Lukaku, ma Mirante si salva.

Buona occasione per, nel finale di tempo riemerge l'Inter che sfrutta errori in disimpegno dei nerazzurri e cestina un paio di buone chances con Vecino e. A inizio ripresa altra palla gol per il centrocampista uruguagio, ma è molto bravo Mirante. Forcing nerazzurro con pochi risultati per il prosieguo della gara, Roma che non riesce più a ripartire con pericolosità ma gestisce con poco affanno.

CLASSIFICA SERIE A: Inter** 38 punti; Juventus 36; Lazio 30; Roma** 29, Cagliari 28; Atalanta 25; Napoli 20; Parma e Verona 18; Torino e Milan 17; Bologna e Fiorentina 16; Sassuolo*, Lecce e Udinese 14; Sampdoria 12; Genoa 10; Spal 9; Brescia* 7

*una partita in meno **una partita in più