ORSI CONTE MERCATO RONALDO SARRI MANCINI/ La prossima giornata di campionato è contrassegnato da due match di cartello. Domani si parte con la sfida tra l'Inter capolista e la Roma, sabato la Juventus è attesa dalla Lazio. Di questo e di altri argomenti, ha parlato in esclusiva a Calciomercato.it Fernando Orsi, per 12 anni portiere dei biancocelesti, prima di diventare il vice di Mancini sulla panchina, ruolo ricoperto anche in nerazzurro.

Inter, Orsi a CM.IT: "Conte ha portato la mentalità vincente"

L'ex portiere inquadra così il match di domani a San Siro: "I nerazzurri partono con i favori del pronostico, ma vedo una gara aperta. La Roma mi sta piacendo. Finora l'Inter ha vinto soprattutto con il carattere e questo è merito di Conte". A proposito del tecnico, Orsi non ha dubbi: "E' un grande allenatore, un valore aggiunto. Grazie a lui il divario con la Juve è diminuito e credo che l'Inter abbia le stesse possibilità di vincere lo scudetto dei bianconeri.

Infine il consiglio di mercato per: "è un grande giocatore e potrebbe essere l'uomo giusto per il centrocampo".

Juventus, ESCLUSIVO Orsi su Ronaldo: "Un giocatore così deve andare sempre in campo"

Sabato all'Olimpico di fronte Lazio e Juventus, terza contro seconda della classe. "La squadra di Inzaghi sta giocando benissimo e merita la posizione attuale, sarà anche questa una gara aperta a tutte le possibilità - dice l'ex biancoceleste - ma i bianconeri possono segnare in qualsiasi momento con giocatori come Dybala, Higuain e Ronaldo". Il fuoriclasse portoghese non vive un buon momento di forma e qualcuno contesta Sarri perchè continua a schierarlo titolare. Orsi va controcorrente: "Cr7 è uno dei due calciatori più forti al mondo. Può attraversare un periodo di appannamento, ma non è un giocatore normale. Sarri fa bene ad insistere con lui". In chiusura un parere sul lavoro dell'amico e ct della Nazionale Mancini. "Sta semplicemente confermando le sue qualità. Non è facile vincere tutte le gare del girone. Roberto ha dato all'Italia la cultura della vittoria. Sta facendo un grandissimo lavoro".

