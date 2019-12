JUVENTUS INFORTUNIO KHEDIRA UFFICIALE / La Juventus perde per lungo tempo l'infortunato Sami Khedira. Tra i più utilizzati di Sarri in questo inizio di stagione con la Juventus, il centrocampista ha accusato un fastidio persistente al ginocchio sinistro portando quindi la società bianconera a optare per l'intervento chirurgico, svolto stamane in Germania e perfettamente riuscito. Tuttavia, sono i tempi di recupero a preoccupare i bianconeri, che potrebbero quindi valutare un intervento nel calciomercato di gennaio: clicca qui per restare aggiornato.

Juventus, infortunio Khedira e tempi di recupero: comunicato ufficiale

Attraverso un comunicato apparso sul suo sito ufficiale, la Juventus ha annunciato i tempi di recupero dopo l'operazione odierna: "Si è svolto oggi ad Augsburg, in Germania, l’intervento di "pulizia" per via artroscopica al ginocchio sinistro di Sami Khedira. L’operazione, effettuata dal Dottor Ulrich Boenisch, alla presenza del medico sociale Nikos Tzouroudis, è perfettamente riuscita e il giocatore potrà iniziare da subito le cure riabilitative. I tempi di recupero previsti sono di circa tre mesi".

Juventus, Khedira out: le alternative in casa

Non solo possibili nuovi acquisti.

L'infortunio di Khedira può infatti spingere Sarri a dare più spazio ad alcuni elementi della sua ampia rosa. Il tecnico potrebbe sfruttare il buon momento di forma di, sperare nel pieno recupero fisico die rivalutare quello tecnico di, schierato titolare nell'ultima gara contro ilnella quale, come buona parte dei suoi compagni, non ha fornito una prova convincente.

Calciomercato Juventus, da Eriksen e Allan: alternative a Khedira

Non è da escludere, come già accennato, che l'infortunio spinga Paratici ad affondare il colpo per alcune occasioni che potrà offrire il mercato invernale. Eriksen e Allan sono profili da Juventus, ma la lunga lista presenta anche i nomi di Rakitic e Matic, altri talenti di caratura internazionale e sicuramente utili alla causa juventina.

