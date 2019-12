CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI / Aurelio De Laurentiis ha cominciato il casting per il dopo Ancelotti. Le gare contro Udinese e Genk sono decisive per le sorti del tecnico di Reggiolo, anche se il divorzio dal club azzurro appare comunque già deciso. Per la sua immediata successione un candidato molto forte è Gennaro Gattuso, con il quale c'è stato un nuovo contatto nelle scorse ore. L'ex Milan ha sul tavolo anche una proposta della Fiorentina.

L'altro nome da tenere in grande considerazione per la panchina del Napoli è Luciano Spalletti. Come riporta il 'Corriere dello Sport', l'allenatore di Certaldo ha avuto di recente un lungo colloquo telefonico con il patron dei partenopei.

Sarebbero stati discussi anche gli aspetti economici di un eventuale accordo, ma c'è da tener presente sempre l'ostacolo buonuscita:chiede all', alla quale è ancora legato fino al 2021, una cifra molto alta per 'rompere' il contratto.

Calciomercato Napoli, contatto De Laurentiis-Allegri: la risposta del tecnico

E' senza squadra pure Massimiliano Allegri, stando al quotidiano romano De Laurentiis ha parlato anche con lui ricevendo però una risposta negativa: il livornese ex Juve, candidato per Manchester United e Arsenal, vorrebbe restare fermo fino a giugno.

