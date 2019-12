CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC BOLOGNA INTERVISTA / Zlatan Ibrahimovic è pronto per una nuova avventura. Dopo l'addio già consumato ai Los Angeles Galaxy, il campione svedese sembra ormai intenzionato a tornare in Serie A. Milan e Bologna aspettano e sperano, dopo settimane con continui colpi di scena, dichiarazioni e ribaltamenti di fronte. Sulle colonne di 'GQ', però, il fuoriclasse 38enne lancia indizi sulla sua prossima destinazione.

"Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo, che deve rinnovare la propria storia, che è in cerca di una sfida contro tutti. Solo così riuscirò a trovare gli stimoli necessari per sorprendervi ancora", le parole di Zlatan Ibrahimovic svelate da 'corriere.it' nell'anticipazione dell'intervista che sarà in edicola domani. L'ex Juve e Milan continua: "Come calciatore non si tratta solo di scegliere una squadra, ci sono altri fattori che devono quadrare. Anche negli interessi della mia famiglia.

Ibra, però, ha sostanzialmente rivelato che tornerà in Serie A. Sarà un club pieno di storia e la prima squadra che - ovviamente - salta alla mente è il proprio il Milan, ma anche il Bologna è una società storica del nostro calcio. Lo svedese continua: "Ci sono calciatori che giocano a calcio e altri che pensano il calcio. Quando uno pensa inventa un nuovo modo di fare calcio, gli altri seguono e basta. Io amo fare la differenza. Non voglio fare bene solo una o due cose, voglio farle bene tutte". Sulla MSL: "Sono molto contento di aver fatto questa esperienza a Los Angeles, anche perché dopo l’infortunio molti dicevano che non sarei più stato in grado di giocare, invece ho dimostrato che posso ancora fare la differenza. A livello tecnico e tattico devono ancora crescere. Corrono, ma non sono abituati a giocare con i piedi, perché in tutti i loro sport tradizionali usano le mani".

