Retegui verso il ritorno in Serie A, una big italiana ci pensa

Mateo Retegui è un obiettivo di mercato di una squadra italiana in vista della prossima stagione. Il centravanti italo-argentino, trasferitosi la scorsa estate dall’Atalanta all’Al-Qadsiah, è finito nel mirino di una big.

Mateo Retegui
Retegui potrebbe toornare in Serie A

Stando a quanto scritto da TuttoSport, il nome dell’ex Atalanta e Genoa sarebbe sempre sul taccuino della dirigenza del Milan, alla caccia di un centravanti di livello internazionale in vista della prossima stagione. L’idea del Milan è quella di cedere diversi calciatori presenti in rosa al momento (Santiago Gimenez, Fullkrug e Nkunku) per fare cassa e abbassare il monte ingaggi in vista della prossima stagione.

Una decisione che potrebbe permettere al Milan di andare a puntare su un nuovo attaccante centrale che possa dare a Massimiliano Allegri maggiori garanzie rispetto ai giocatori attualmente presenti in organico. Retegui fa parte di una lista che vede al suo interno anche Vlahovic, Kean e Gabriel Jesus con la punta della nazionale italiana che potrebbe tornare in Italia per prendersi il peso dell’attacco del Milan sulle spalle.

Un affare difficile dal punto di vista dei costi considerato l’alto ingaggio percepito dal classe 1999 al momento e per il fatto che l’Al-Qadsiah non vorrebbe cederlo per meno di 40 milioni di euro. A facilitare il colpo potrebbe essere lo stesso calciatore che potrebbe provare a forzare per la cessione.

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

2 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

3 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

4 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

5 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

6 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

7 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

