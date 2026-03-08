Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Mbappé al Milan, l’annuncio fa sognare i tifosi rossoneri

Foto dell'autore

Non è un mistero che Kylian Mbappé abbia una forte simpatia nei confronti del Milan con l’attaccante francese che in più di un’occasione ha confermato il suo tifo per i rossoneri.

Kylian Mbappé
Il Milan sogna Mbappé per il proprio futuro (Ansa Foto) – calciomercato.it

Un fattore che ha dato vita a idee di calciomercato in ottica futura con il classe 1998 che potrebbe arrivare al Milan in futuro per vestire la maglia rossonera.

A pensarla così è anche Rabèsandratana, difensore francese che ha vestito la maglia del PSG in passato: “Mbappé al Milan? Per me si farà. Non avrebbe senso ora lasciare il Real Madrid che è la migliore squadra del mondo, ma potrebbe concludere la carriera in rossonero facendosi guidare dal cuore. Scelte così sono rare nel calcio, ma Kylian è un vero appassionato di questo sport e potrebbe decidere di trasferirsi al Milan in futuro”.

/7
1574

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

2 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

3 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

4 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

5 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

6 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

7 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie