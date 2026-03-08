Non è un mistero che Kylian Mbappé abbia una forte simpatia nei confronti del Milan con l’attaccante francese che in più di un’occasione ha confermato il suo tifo per i rossoneri.

Un fattore che ha dato vita a idee di calciomercato in ottica futura con il classe 1998 che potrebbe arrivare al Milan in futuro per vestire la maglia rossonera.

A pensarla così è anche Rabèsandratana, difensore francese che ha vestito la maglia del PSG in passato: “Mbappé al Milan? Per me si farà. Non avrebbe senso ora lasciare il Real Madrid che è la migliore squadra del mondo, ma potrebbe concludere la carriera in rossonero facendosi guidare dal cuore. Scelte così sono rare nel calcio, ma Kylian è un vero appassionato di questo sport e potrebbe decidere di trasferirsi al Milan in futuro”.