CALCIOMERCATO SPAL IGOR / Nonostante le difficoltà della Spal, penultima in campionato a pari punti col Genoa, è fin qui positiva la stagione di Igor. Le prestazioni del giovane difensore brasiliano, approdato la scorsa estate dal Salisburgo a titolo definitivo, non sono passate inosservate. Stando infatti alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, il classe '98 è finito nel mirino di altri club di Serie A, tra questi l'Atalanta. Per il momento nessuno ha però mosso passi concreti.

L'agente di Igor è comunque atteso a Ferrara la prossima settimana: possibile un incontro col Dsper fare il punto della situazione. Clicca qui per restare aggiornato.

