COPPA ITALIA CREMONESE EMPOLI / Ci hanno pensato Cremonese ed Empoli ad inaugurare il quarto turno di Coppa Italia. Oggi alle 15 i grigiorossi allenati da Marco Baroni hanno strappato il pass per la fase successiva della seconda competizione nazionale superando di misura i toscani di Roberto Muzzi. A decidere è la rete al 35' del brasiliano Claiton che da due passi trova la deviazione vincente per battere Provedel dopo un tentativo di Castagnetti. La reazione dei toscani non è troppo convinta ed anzi sono i padroni di casa a sfiorare il raddoppio con Palombi che al 32' della ripresa dal limite fa partire un bel rasoterra che impatta il palo. A nulla sono valsi i tentativi della truppa di Muzzi che ha sbattuto contro il muro eretto da Volpe nel finale, sempre attento in ogni circostanza.

Cremonese-Empoli 1-0, il tabellino

Allo 'Zini' sono dunque gli uomini di Baroni a passare al prossimo turno di Coppa Italia previsto all'Olimpico di Roma contro la

RETI: 35′ Claiton (C)

CREMONESE (3-5-2) : Volpe; Caracciolo, Claiton, Bianchetti; Mogos, Arini, Castagnetti; Soddimo (67′ Valzania), Renzetti; Palombi, Ceravolo (84′ Ciofani).

A Disp: Ravaglia, Agazzi, Gustaffson, Piccolo, Bignami, Migliore, Zortea, Cella, Girelli, Spini.

Allenatore: Marco Baroni

EMPOLI (3-5-2) : Provedel; Veseli, Nikolaou, Pirrello; Frattesi (79′ Ricci), Bajarami, Fantacci, Laribi, Balkovec (61′ Bandinelli); Piscopo (70′ Merola), Mancuso.

A Disp: Brignoli, Perucchini, La Gumina, Belardinelli, Cannavò, Matteucci, Viti.

Allenatore: Roberto Muzzi

ARBITRO : Sig. Amabile di Vicenza. Assistenti: Rossi/Sechi.

AMMONITI: 29′ Claiton (C); 89′ Pirrello (E)

