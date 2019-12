JUVENTUS AMORUSO RONALDO / Ronaldo in difficoltà: alla sua seconda stagione alla Juventus, il portoghese sta attraversando un periodo difficile, complice anche uno stato di forma fisica non ottimale. Il rigore trasformato ieri contro il Sassuolo non ha cancellato una prova decisamente sottotono, un prestazione in linea con le ultime in bianconero di CR7, protagonista anche di settimane di polemiche dopo la reazione alla sostituzione contro Milan.

Juventus, Amoruso: "Per Ronaldo gestione complicata"

Una situazione archiviata con il ritorno in campo del numero 7 juventino che però continua a non fare la differenza come ci si aspetta da lui.

Così non mancano le critiche dirette a CR7, come le parole pronunciate a 'Sky' dall'ex attaccante della Juventus Nicola: "Da un mese a questa parte Ronaldo si trascina, non salta più l'uomo, non incide neanche sotto porta. Bisognerebbe avere l'umiltà di capire che ad una certa età è più importante riposare che giocare. E' una gestione complicata quella di Ronaldo ma sono convinto che possa fare ancora la differenza". Parole che fanno venire in mente il giudizio di, anche lui critico sulle ultime prestazioni del fuoriclasse portoghese.

