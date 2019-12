PAGELLE E TABELLINO VERONA ROMA/ Allo stadio Bentegodi la Roma supera il Verona sotto una pioggia incessante. Vantaggio al 17' Firmato da Kluivert su ottimo assist di Pellegrini. Al 20' Arriva il pareggio di testa di Faraoni che segna di testa il gol dell'1-1. Nuovo vantaggio giallorosso firmato da Perotti dagli undici metri, dopo che Gunter al 44' atterra Dzeko in area. Chiude i conti nella ripresa Mkhitaryan che appoggia in rete l'assist di Perotti per il definitivo 1-3. Sconfitta amara per gli uomini di Juric. Tre punti importanti per la Roma di Fonseca in vista del big match con l'Inter.

VERONA

Silvestri 6- incolpevole sui gol

Rrahmani 5.5- Non riesce a stare dietro a Kluivert in occasione del gol dell'olandese.

Gunter 5- Provoca il rigore dell'1-2 atterrando Dzeko in area.

Bocchetti 5.5- In difficoltà contro l'attacco della Roma, ricorre spesso al fallo

Faraoni 7- Segna il gol del momentaneo pareggio e si propone sempre in fase offensiva

Pessina 5.5- Un po' disattento, rischia di combinare un pasticcio con il proprio portiere (dal 70' Veloso 5.5- Da quando entra non si vede molto)

Amrabat 6.5- Trequartista preziosissimo nel gestire e servire i compagni

Lazovic 5.5- Non si vede molto, sbaglia spesso i passaggi

Verre 6- Uno dei più propositivi, spesso poco freddo. (dal 65' Salcedo 6- Entra bene in partita cercando il gol)

Zaccagni 6.5- Spinge tantissimo sulla fascia sinistra e da li arrivano i pericoli. Serve un ottimo assist a Faraoni. (dal 80' Pazzini S.V.)

Di Carmine 5.5- Si impegna a procurarsi delle occasioni che però non sfrutta

All. Juric 5- La squadra gioca bene ma non riesce a confermare la vittoria con la Fiorentina.

Bene in attacco anche non sfruttano le tante occasioni

ROMA

Pau Lopez 6.5- Effettua buoni interventi che salvano la propria squadra

Santon 6- Fa molto lavoro sporco, bene in difesa.

Smalling 5.5- Meno sicuro del solito, qualche difficoltà nella gestione del pallone

Mancini 6- Ancora una buona partita dle centrale giallorosso, in chiusura è un muro

Kolarov 5.5- Si perde Faraoni nel gol del pareggio veronese, nella ripresa si propone molto in fase offensiva

Diawara 5.5- Perde troppo spesso palla ed è poco sicuro nella gestione

Veretout 6- Tanti palloni recuperati come sempre, meglio nel primo tempo che nella ripresa

Under 5- Un fantasma, sbaglia tutto il possibile (dal 67' Mkhitaryan 7- Entra col piede giusto rendendosi pericoloso e segnando il gol che chiude i conti)

Pellegrini 7.5- Un po' nervoso come atteggiamento, ma con i piedi serve l'ennesimo splendido assist.

Kluivert 7- Buona gara dell'olandese che con la sua velocità mette in crisi la difesa avversaria e segna il gol del primo vantaggio. (dal 35' Perotti 7- Entra con la determinazione giusta e realizza subito il rigore del secondo vantaggio. Serve anche l'assist per Mkhitaryan)

Dzeko 6.5- Tante sponde preziose e si procura anche il rigore del 1-2. (dal 85' Fazio S.V)

All. Fonseca 7- Vittoria importante e di carattere. La squadra segna sempre molto, ora testa al big match con l'Inter

Arbitro: Pairetto 6- Buona gestione della gara, forse andava estratto qualche cartellino in più

TABELLINO

VERONA-ROMA 1-3

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmini, Gunter, Bocchetti; Faraoni, Pessina (dal 70' Veloso), Amrabat, Lazovic; Verre (dal 65' Salcedo); Zaccagni (dal 80' Pazzini), Di Carmine. A disposizione: Berardi, Radunovic, Empereur, Vitale, Dawidowicz, Adjampong, Danzi, Veloso, Henderson, Stepinski,. All. Juric

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Under (dal 67' Mkhitaryan), Pellegrini, Kluivert (dal 35' Perotti); Dzeko (dal 85' Fazio). A disposizione: Fuzato, Cardinali, Florenzi, Spinazzola, Jesus, Cetin, Antonucci, Kalinic. All. Fonseca

Arbitro: Marco Guida (sezione di Torre Annunziata)

VAR: Piero Giacomelli (sezione di Trieste)

Ammoniti: 28' Pellegrini, 44' Gunter, 61' Mancini, 64' Bocchetti, 70' Diawara, 87' Amrabat

Espulsi

Marcatori: 17' Kluivert, 20' Faraoni, 44' Perotti, 92' Mkhitaryan

Marco Deiana