PAGELLE TABELLINO PARMA MILAN / Il Milan espugna il Tardini con un gol di Theo Hernandez. Deludono Piatek e Gervinho. Ottima la prova di Conti, che conferma i progressi delle ultime partite. Ecco le pagelle:

PARMA

Sepe 6 - Protagonista nel primo tempo, dice no prima a Kessie poi a Calhanoglu. Non può nulla in occasione del go

Darmian 4,5 - Spinge poco e si rende colpevole in occasione del gol di Theo Hernandes

Iacoponi 5 - Buona prova fino all'88' quando insieme a Darmian 'regalano' il gol ai rossoneri

Bruno Alves 6,5 - Il portoghese tiene a bada sia Piatek che Leao. Non ha colpe in occasione del goal

Gagliolo 5,5 - Il Milan attacca molto sulla sua fascia. Suso e Conti lo mettono spesso in difficoltà

Brugman 6 - prova ordinata per il centrocampista di D'Aversa che strappa la sufficientza - dal 70' Cornelius

Hernani 5 - Fatica più dei suoi compagni. Ci prova più da fuori senza successo

Barillà 6 - Solita prova di sostanza del centrocampista, fuori dopo aver finito la benzina dal 63' Grassi

Kulusevski 5,5 - Non è il giocatore ammirato nelle ultime uscite. Il 'fattore' Theo Hernandez lo limita parecchio

Kucka 5,5 - Fa quel che può in un ruolo non suo ma non basta, meglio quando torna ad occupare il ruolo di centrocampista

Gervinho 5 - Neutralizzato da Conti, fatica ad accendersi.

Le sue galoppate sDall'87' Sprocati s.v.

All.: D'Aversa 5 - Senza Inglese e con Cornelius a metà servizio, si inventa Kucka centrale ma il Parma non si rende mai pericoloso

MILAN

Donnarumma 6 - Il Parma non lo rende mai operoso, partita da spettatore per il numero 99

Conti 7 - Il miglior in campo fino al gol di Theo, neutralizza Gervinho e si rende protagonista di diverse chiusure puntuali.

Musacchio 5 - Diversi svarioni difensivi che mettono in difficoltà i rossoneri, meglio decisamente in avanti.

Romagnoli 6,5 - E' chiamato a metterci una pezza più di una volta, prova attenta del capitano.

Hernández 7,5 - Spinge meno del solito ma non sbaglia nulla in fase difensiva. Prova sfrutta in pieno la fritta gialloblu regalando tre punti d'oro al Milan

Kessie 5 - Non sfrutta l'occasione datagli da Pioli, ancora l'ennessima prova insufficiente - dal 70' Krunic - Da il suo apporto in fase offensiva, con buoni inserimenti. Non può essere lasciato fuori.

Bennacer 6 - Il posto di playmaker è ormai suo. Prova ordinata dell'algerino che si fa valere anche in fase difensiva

Bonaventura 6 - Da mezzala è meno pericoloso che da esterno d'attaco ma è comunque tra i più positivi

Suso 6 - Decisamente meglio rispetto alle ultime uscite. Lo spagnolo è tra i più pericolosi. In crescita.

Piątek 4,5 - Prova incolore dell'attaccante polacco mai pericoloso sotto porta. L'ex Genoa spreca ancora la sua occasione, al Milan serve un vero bomber dal 63' Leao 5,5 - Non riempie l'aria come dovrebbe, confermando che il Milan ha assoluto bisogno di Zlatan

Çalhanoğlu 5,5 - Dopo un primo tempo di buon livello si spegne nella ripresa sbagliando anche le cose semplici.

All.: Pioli 6 - Il mister esulta con Theo Hernandez ma dal mercato serve un bomber, come il pane. Lasciare Krunic in panchina non è stata proprio la miglior mossa

Valeri 6,5 - Buona la gestione dei cartellini, la partita scorre liscia senza problemi

TABELLINO

Parma-Milan 0-1

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Barillà; Kulusevski, Kucka, Gervinho. A disp.: Alastra, Colombi; Dermaku, Laurini, Pezzella; Camara, Grassi, Scozzarella; Cornelius, Sprocati. All.: D'Aversa.

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernández; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piątek, Çalhanoğlu. A disp.: Donnarumma A., Reina; Calabria, Gabbia, Rodríguez; Biglia, Krunić; Borini, Castillejo, Leão, Rebić. All.: Pioli.

Arbitro: Valeri di Roma.

Marcatori: 88' Theo Hernandez

Ammoniti: 58' Bennacer(M), 61' Iacopoini(P), 88' Theo(M), 90' Donnarumma (M)

Espulsi: -