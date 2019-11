CALCIOMERCATO MILAN KESSIE RODRIGUEZ CALDARA / Spunti interessanti in ottica calciomercato da Milanello, in occasione della conferenza stampa di Stefano Pioli. Occhi puntati soprattutto su Kessie. Il centrocampista ivoriano, dopo le due panchine contro la Juventus e il Napoli, è pronto a tornare in campo. L’ex Atalanta ha vissuto una settimana positiva, allenandosi più che bene. Pioli sta pensando seriamente di rilanciarlo. In questo caso a tornare in panchina, nonostante le buone prestazioni, sarebbe Krunic. Per Kessie si prospetta dunque un’occasione importante per riprendersi il Milan. Il calciatore è finito sul mercato ma da domani al Tardini le cose potrebbero cambiare. I rossoneri vogliono provare a recuperarlo anche per far alzare il prezzo del suo cartellino. La pista inglese, con Wolves e WestHam interessate, resta la più concreta ma attenzione alle possibili sorprese. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!

Il Milan sarà tra le squadre più attive sul mercato.

Non solo Zlatan, vero sogno dei rossoneri, ma anche un colpo in difesa. Dopo il pesante ko diserve un centrale. Da Milanello non arrivano segnali positivi da. L’ex Atalanta è recuperato fisicamente ma non è ancora pronto per scendere in campo. Giocherà ancora con la Primavera, per una mezz’ora. Difficile poter pensare di contare su Caldara. In caso di emergenza, invece, sono pronti a giocare al centro Ricardoe il giovane, entrambi elogiati da Stefano Pioli. Situazioni chiaramente di emergenza che spingeranno il Milan a correre ai ripari a gennaio. Per Caldara, invece, potrebbe aprirsi anche la porta del prestito.

