CALCIOMERCATO ARSENAL ALLEGRI / Max Allegri al momento sembra essere lontano dalla panchina dell'Arsenal.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il tecnico livornese è stato sondato dai 'Gunners' per rimpiazzare Emery , fresco di esonero e per ora sostituito da Fredrik Ljungberg ma al momento l'exsembra aver declinato l'offerta del club londinese. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Arsenal, il borsino degli allenatori: Allegri si allontana

Allegri è attratto dall'idea di poter sbarcare in Premier League ma al momento l'ex Juventus e Milan preferibbe rimanere ancora fermo e non entrare a stagione in corso. La volontà ancora oggi infatti sarebbe quella di sedersi nuovamente in panchina a partire dall'inizio della prossima stagione. In questo momento in pole c'è Nuno Espirito Santo, attuale tecnico del Wolverhampton. Idea Pochettino che da poco ha lasciato la panchina del Tottenham.

