CALCIOMERCATO INTER ROMA URZI / Torna anche l'Inter di Javier Zanetti sulle tracce di Agustin Urzi. Il giovane attaccante esterno è da tempi non soseptti nel mirino di Fiorentina e Roma e altri club europei, ma di recente anche i nerazzurri sono tornatii sul diciannovenne del Banfield, che dopo l'ultimo rinnovo contrattuale ha una clausola rescissoria vicina ai 20 milioni di dollari.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it , però, i nuovi agenti del ragazzo stanno provando a portarlo all', non a caso due club molto vicni a Jorge, con il quale collaborano i due rappresentanti spagnoli.

Inter e Roma, il caso Urzi si complica

Proprio il cambio di agente rischia però di finire in tribunale. Il calciatore e la sua famiglia, infatti, hanno rescisso unilateralmente il contratto con Juan Arandilla, rappresentante di Urzi negli ultimi tre anni. Definitivamente sbocciato nella primavera del 2019, l'attaccante esterno ha chiuso lo scorso campionato con due gol all'attivo. In questa stagione, in dodici partite non ha ancora messo a referto nemmeno un gol.