CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / Il futuro di Paul Pogba continua a tenere banco e tra Inghilterra, Italia e Spagna il nome del centrocampista francese viene coinvolto in numerose trattative di calciomercato. Il centrocampista francese di recente ha fatto discutere anche per le sue condizioni fisiche e nei giorni scorsi si è addirittura sparsa la voce di un rientro posticipato volontariamente per forzare la cessione. Il Manchester United, dal canto suo, non esclude affatto una cessione, ma non sembra intenzionato ad abbassare le proprie richieste, che in estate hanno fatto tirare indietro Juventus e Real Madrid.

Valutato almeno 120 milioni di euro, il campione del Mondo ha voglia di cambiare aria e potrebbe essere aiutato dall'inserimento di alcune contropartite tecniche nella trattativa.

Calciomercato Juventus, il Real non molla Pogba

Il club bianconero spera così di giocarsi le carte Emre Can, Mandzukic o Rabiot, ma anche il Real sta studiando l'offerta giusta per cercare di convincere i Red Devils. Le ultime indiscrezioni in tal senso parlano di un'offerta di 85 milioni di euro cash più due contropartite tecniche. Secondo il sito spagnolo 'El Desmarque', infatti, il club iberico vorrebbe inserire nelle negoziazioni i cartellini di James Rodriguez e Mariano Diaz. Finiti ai margini del progetto di Zidane, i due calciatori sono pronti a migrare verso altri lidi per rilanciare la propria stagione.

