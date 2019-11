CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC POGBA ICARDI JUVENTUS / Novità sul fronte Ibrahimovic in casa Milan. Secondo quanto riportato dal giornalista di 'Rai Sport' Paolo Paganini, la trattativa per il ritorno in rossonero dell'attaccante svedese sarebbe ben avviata. La dirigenza ha già incontrato Raiola nella scorsa settimana e attende ora una risposta definitiva da parte del 38enne.

L'offerta del Milan recapitata ad Ibrahimovic sarebbe di 6 milioni di ingaggio, ma non mancano i dubbi relativi all'affare in casa rossonera. La concorrenza, inoltre, non manca di certo. Ulteriori sviluppi sono dunque attesi nei prossimi giorni.

