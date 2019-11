CALCIOMERCATO MILAN BORINI - Il Milan ha bisogno di rinforzi a gennaio, ma prima deve liberarsi dei giocatori in esubero. Tra questi c'è senza dubbio Fabio Borini, che dopo aver giocato 70 minuti nelle prime due giornate sotto la gestione Giampaolo, non ha mai trovato spazio con l'arrivo di Pioli in panchina.

In scadenza di contratto a giugno - con i rossoneri che non eserciteranno l'opzione per prolungare di un anno l'accordo - il 28enne eclettico attaccante nativo di Bentivoglio potrebbe tornare innella sessione invernale di calciomercato

Dopo aver vestito le maglie di Chelsea, Swansea, Liverpool e Sunderland, adesso su Fabio Borini ci sarebbe il Crystal Palace. Possibile che il club londinese proponga uno scambio di prestiti con due giocatori che stanno trovando poco spazio con le 'Eagles': il centravanti belga Christian Benteke ed il mediano tedesco Max Meyer, vecchi obiettivi del Milan.

