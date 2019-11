CALCIOMERCATO INTER BORJA VALERO / Emergenza a centrocampo per l'Inter. Con Sensi e Barella indisponibili, Gagliardini non al meglio, stasera potrebbe toccare a Borja Valero nel match di Champions League contro lo Slavia Praga, valevole per la quinta giornata del Gruppo F. L'esperto centrocampista, al centro di svariate indiscrezioni di calciomercato, è chiamato quindi a dimostrare la sua utilità nel progetto tecnico di Conte, che lo ha riempito di elogi nell'ultima conferenza stampa.

Classe 1985, Borja Valero ha il contratto in scadenza a giugno 2020, ma da questa estate si sono moltiplicate le indiscrezioni sul suo addio. In Serie A sono avanzate le ipotesi Torino, Genoa e Fiorentina, ma non è stato escluso un ritorno in Spagna già a gennaio. A inizio stagione, però, l'agente ha ribadito la volontà di restare all'Inter, con la quale non si parla di rinnovo. Stasera, quindi, sfruttando la vetrina internazionale, il centrocampista potrà dimostrare la sua validità alla società nerazzurra e a possibili nuovi club interessati.

