HAMMARBY UFFICIALE IBRAHIMOVIC / Zlatan Ibrahimovic all'Hammarby, ma non nelle vesti di calciatore. Il post su Instagram pubblicato ieri dallo svedese aveva fatto presagire qualche operazione in corso con la società di Stoccolma, che a 24 ore di distanza è diventata anche ufficiale. In attesa di sciogliere i dubbi sul suo futuro da giocatore e di decidere da dove ripartire infatti, Ibrahimovic si lancia in una nuova avventura e diventa co-proprietario del club con sede nella capitale della Svezia. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Hammarby, annuncio UFFICIALE: ecco Ibrahimovic

In questi minuti infatti l'Hammarby ha diramato un comunicato ufficiale con il quale annuncia che in settimana i vertici del club sono volati a Los Angeles per incontrare Ibrahimovic e hanno definito la cessione del 50% delle quote societarie formalizzando quindi l'ingresso di Ibra come co-proprietario. "L'Hammarby è un club fantastico con una grande tifoseria ed è molto rispettata sia a Stoccolma che in tutta Svezia. Mi sono sempre piaciuti il ​​club e i tifosi, sono rimasto impressionato da ciò che il club ha fatto negli ultimi anni, sia dentro che fuori dal campo. Riuscire ad unirsi e sviluppare l'Hammarby è divertente ed emozionante" le prime parole di Zlatan in questa nuova avventura.

