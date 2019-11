CALCIOMERCATO INTER CHIESA GABIGOL / Altro che rinnovo: Federico Chiesa e la Fiorentina potrebbero essere arrivati al punto di non ritorno. Nei piani della dirigenza viola, il giorno del Ringraziamento doveva portare il nuovo accordo con il gioiello trattenuto ad ogni costo in estate ed invece, scrive oggi il 'Corriere dello Sport', ha sancito la rottura definitiva che ora apre ad ogni scenario, anche quello che prevede la cessione già nella finestra di calciomercato di gennaio. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!

Calciomercato Inter e Juventus, rottura Chiesa-Fiorentina

Il quotidiano in edicola oggi spiega che Chiesa, dopo essersi tirato indietro con la Viola sotto nella sfida contro il Verona preferendo non scendere in campo per qualche problemino riportato in Nazionale, avrebbe perso l'appoggio dei compagni, proprio nei giorni in cui il papà Enrico avrebbe chiarito alla dirigenza del club toscano l'intenzione di non sedersi a trattare il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022.

Il suo obiettivo, si legge, sarebbe quello di portare il figlio allacon cui ha raggiunto un accordo prima dell'estate e prima del blocco totale di Rocco Commisso, ma la proprietà fin qui è sempre stata chiara nel ribadire il concetto di non voler vendere Chiesa ai bianconeri e pare difficile pensare ora ad un dietrofront. La soluzione preferita sarebbe la cessione all'estero, ma non ci sono al momento offerte. Resta in pista l'che studia l'operazione.

Calciomercato Inter, Gabigol per Chiesa

A meno che Commisso non decida di trattenere Chiesa fino alla scadenza, la cessione già a gennaio è un'ipotesi da non scartare. L'Inter, come detto, è in corsa su input del tecnico Antonio Conte che lo vorrebbe con sé in nerazzurro. L'Ad Beppe Marotta ha inoltre una carta a sorpresa da potersi giocare: quel Gabigol reduce da una stagione clamorosa al Flamengo. Secondo il 'Corriere dello Sport' il brasiliano può essere la carta da inserire come parziale contropartita nell'operazione Chiesa già a gennaio, oppure i soldi derivanti dalla sua cessione (al Flamengo o ad un altro club) sarebbero utilizzati per andare all'assalto della Fiorentina includendo un'altra pedina gradita ai viola, ovvero Matteo Politano che con Conte ha visto ridursi di molto gli spazi.

